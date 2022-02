Ataque dos Cães e Duna lideram indicações ao Oscar 2022

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (8) os indicados à 94ª edição do Oscar, que acontece dia 27 de março de forma presencial, no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles.

O mais indicado com 12 nomeações foi 'Ataque dos Cães', seguido por Duna com 10. Os dois estão na categoria de Melhor Filme, junto com "Belfast", "No Ritmo do Coração", "Não Olhe para Cima", "King Richard - Criando Campeãs", "Licorice Pizza", "O Beco do Pesadelo", "Amor, Sublime Amor" e o japonês "Drive My Car".