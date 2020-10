Amy Adams e Glenn Close estrelam trailer de Era Uma Vez um Sonho; assista

Era Uma Vez um Sonho ganhou seu primeiro trailer. Estrelado por Amy Adams e Glenn Close, a produção da Netflix tem direção de Ron Howard (O Código Da Vinci).

A trama é baseada no livro Era uma Vez um Sonho: A História de uma Família da Classe Operária e da Crise da Sociedade Americana, escrito por J.D. Vance. Confira a sinopse oficial:

“Ex-fuzileiro naval e estudante de Direito, o jovem J.D. Vance (Gabriel Basso) vê seu sonho de conseguir o emprego ideal ser interrompido por uma crise familiar que o obriga a retornar para a cidade onde nasceu e encarar a complexa dinâmica de sua família apalache e a difícil relação com sua mãe (Amy Adams). Com as memórias marcantes da avó que o criou (Glenn Close), J.D. embarca em uma jornada de autoconhecimento e aceitação das influências de suas origens em sua vida.”

O streaming lança o filme em 24 de novembro. A obra também será exibida em alguns cinemas selecionados.