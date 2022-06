Amber Heard é cortada de 'Aquaman 2', diz site

Amber Heard foi cortada de Aquaman 2 e o papel da princesa Mera será reformulado, afirmou o site americano Just Jared nesta terça-feira (14).

De acordo com a publicação, a Warner decidiu recriar algumas cenas com Jason Momoa e Nicole Kidman, que interpreta a mãe do herói.

Através de um abaixo-assinado com mais de 4 milhões de assinaturas, o público pressionou a produção do filme pedindo a demissão da atriz em meio ao júri popular protagonizado por ela e Johnny Depp, com trocas de acusações de agressão e difamação. O caso se tornou um espetáculo midiático nos Estados Unidos e grande parte da opinião pública, além do próprio Júri, ficou do lado do ator.