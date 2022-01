Alerta Vermelho vai ganhar mais dois filmes produzidos pela Netflix

O filme foi escrito e dirigido por Rosen Marshall Thurber (Arranha-Céu) e conta com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds no elenco.

"Alerta Vermelho" estreou na Netflix no final do ano passado e, apesar das críticas mistas, foi um grande sucesso, não apenas sendo a maior abertura de qualquer filme na plataforma de streaming, mas também o filme mais assistido de todos os tempos.

