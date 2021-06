Além de ‘A Usurpadora’, Globoplay anuncia Maria do Bairro e tramas inéditas

Em 2022, chega a novela colombiana “La Nieta Elegida”, segundo o Globoplay escrita por Julio Jiménez, conhecido como o mestre do suspense no país.

“Maria do Bairro” e “Marimar” também estarão no catálogo, além de novas produções incluindo séries exclusivas e inéditas no Brasil.

