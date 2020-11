7ª Temporada de Rick e Morty já está em desenvolvimento

Durante o Adult Swin Festival, o criador de Rick e Morty, Dan Harmon, revelou que a sétima temporada da animação já está em desenvolvimento. Vale lembrar que o quinto e sexto ano ainda não foram lançados.

“Creio que estamos trabalhando na sétima temporada agora, nem consigo saber. Não saberia se estou contando detalhes da quinta ou da sexta temporadas”.

Harmon também revelou alguns detalhes sobre os próximos episódios, e falou sobre a Clone Beth.

“Nós nunca estivemos tão em dia com o nosso cronograma como hoje. Isso meio que te faz focar em todo o processo, quando você já não tem essa atmosfera do escritório. Todos temos que conduzir essa colônia de abelhas de forma remota, para que o mel seja feito de forma consistente. Está funcionando para nós”.

A trama de Rick and Morty gira em torno das aventuras perigosas de Rick, um cientista gênio alcoólatra, e Morty, seu neto aparentemente ingênuo, que graças as viagens interdimensionais com seu avô começa a perceber o quão complexo o mundo a sua volta pode ser e o quão desastrosas as relações de causa e efeito podem ficar.