4 animações para assistir na Netflix no Dia das Crianças

As irmãs Satsuki e Mei se mudam para o campo para ficar mais perto do hospital onde sua mãe está internada. Lá conhecem os Totoros, adoráveis criaturas místicas e alegres, que só podem ser vistas pelas crianças. Com eles, as duas irmãs viverão mágicas aventuras no campo.

Uma adolescente embarca em uma viagem com seus orgulhosos pais, irmão mais novo e cachorro amado para começar seu primeiro ano na faculdade. Mas seus planos de se unir como uma família logo são interrompidos quando os dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam e rapidamente organizam um apocalipse robô. Agora, só a estranha família Mitchell pode salvar a humanidade.

O catálogo infantil da Netflix está cheio de produções divertidas para toda família. Para comemorar o Dia das Crianças, o Portal do Holanda separou algumas animações para assistir com os pequenos

