3ª temporada de You ganha teaser e data de estreia; confira

Depois de tudo que aconteceu ao fim do segundo ano, Joe e Love precisam se mudar para outro Estado. Após a morte de Forty e a gravidez de Love, a vida do casal psicopata nunca mais será a mesma.

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (30), a data de estreia oficial de You, e ainda um teaser. No vídeo vemos o protagonista vivido por Penn Badgley, pensando sobre o novo ciclo de vida e debatendo nomes para o vindouro filho.

