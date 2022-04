3ª temporada de Demon Slayer ganha trailer eletrizante; assista

A data de estreia ainda não foi revelada. Haruo Sotozaki retorna como diretor do anime, com produção do estúdio Ufotable.

A 3ª temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ganhou seu primeiro trailer. O novo ano foi intitulado Arco da Vila dos Ferreiros (Katanakaji no Sato-Hen – Swordsmith Village Arc), e dá continuidade a história da segunda temporada, lançada em fevereiro deste ano.

