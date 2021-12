20 anos de Harry Potter: Vídeo comemorativo revela primeiras cenas de "Animais Fantásticos 3"

Warner aproveitou a emoção da celebração do 20º aniversário de "Harry Potter" nos cinemas e divulgou "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" como parte do prólogo da franquia criada por J.K. Rowling.

O primeiro trailer do filme foi incluído no vídeo comemorativo da série, que ainda avisa para o lançamento do trailer completo na segunda-feira (13) antes do aniversário de Harry Potter.

Assista:

Parte da história se passará no Rio de Janeiro em 1930, com os primeiros filmes ambientado em Nova York em 1926 e Paris em 1927. Por isso, faz parte do elenco a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido.

O novo longa terá como foco Alvor Dumbledore, o diretor da escola da série "Harry Potter" de Hogwarts, interpretada por Jude Law na série "Animais Fantásticos". O filme estreia no dia 14 de abril de 2022.