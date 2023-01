Cinco pessoas despencam de dez metros de altura após ponte se quebrar no Amazonas

Revoltados com a falta de manutenção, moradores da comunidade tocaram fogo no resto da ponte.

Dois missionários, duas mulheres e uma criança estavam passando pela estrutura quando as tábuas do assoalho quebraram e os pedestres despencaram de uma altura de 10 metros.

Manaus/AM - Cinco pessoas ficaram feridas e algumas delas tiveram membros quebrados enquanto passavam por uma ponte, na comunidade do Mambeca, Zona Rural de Caapiranga, no Amazonas.

