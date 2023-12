CCXP23: Florence Pugh é atingida no olho com objeto arremessado por fã brasileiro; vídeo

MEU DEUS! Durante a CCXP23, um fã arremessou um objeto que atingiu o rosto de Florence Pugh.pic.twitter.com/UX99OEt0aP — UpdateCharts (@updatecharts) December 3, 2023

Florence Pugh foi atingida com um objeto arremessado por um fã brasileiro na Comic Con Experience, que aconteceu em São Paulo neste fim de semana. A cena repercutiu na imprensa internacional.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV — Timmytea (@timmostea) December 3, 2023

A atriz de 'Viúva Negra', 'Oppenheimer', 'Não Se Preocupe, Querida', e 'Midsommar' participava do painel de divulgação da sequência de “Duna”, ao lado de atores como Timothée Chalamet e Zendaya, quando foi atingida em seu olho por uma “pulseira da amizade” arremessada da plateia.

A atriz britânica reagiu com um susto e os colegas ficaram com expressão preocupada. A coordenação do evento condenou a situação e deu um aviso à plateia. Apesar do ato de falta de educação, em geral os atores que vieram à CCXP se impressionaram com a devoção dos fãs brasileiros.