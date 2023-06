Casos de violência nas escolas têm redução no Amazonas

Manaus/AM -

Com menos de três meses de implantação, o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise) registrou, acompanhou e atendeu 270 denúncias em unidades de ensino da rede pública em todo o Amazonas. O maior volume de demandas aconteceu em abril deste ano, período em que escolas de todo Brasil receberam ameaças de atentados. Naquele mês, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar recebeu 220 denúncias por meio do Nise e da inteligência do Governo do Amazonas.

O trabalho do Nise integra o plano de ações do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar criado em abril pelo governador Wilson Lima. Desde então, o Núcleo segue em atuação nas escolas da rede estadual, com o monitoramento diário e realização de visitas às unidades de ensino. A iniciativa tem resultado na diminuição do número de denúncias e ocorrências na rede.

Desde o dia 10 de abril, quando o Nise foi instituído pela Portaria GS nº 311, a equipe do Núcleo atendeu 270 denúncias em todo o Amazonas. Em abril, foram 220 registros; em maio, 37; e em junho, foram 13 (todas na capital amazonense).

“Em abril tivemos um pico de ocorrências e o Nise atuou de forma planejada e coordenada. E, agora, observamos um decréscimo nesses números. Isso é fruto do trabalho e do alinhamento com os gestores. É importante salientar que o Nise foi instituído de forma permanente e segue em atividade”, declarou o coordenador do Nise, o delegado da Polícia Civil Denis Pinho.

Além da Secretaria de Educação, compõem o Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar as Secretaria de Estado de Governo (Segov) e de Segurança Pública (SSP), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai); Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. Também participam do comitê a Casa Civil, Casa Militar e Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas), de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), de Saúde (SES) e de Comunicação (Secom), além da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Apreensão

A principal ocorrência deste mês de junho aconteceu no dia 13 de junho, próximo a Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Altair Severiano Nunes. Na ocasião, um professor da rede estadual foi agredido e teve o celular roubado, enquanto esperava um veículo de um aplicativo de transporte. O Nise foi acionado e o suspeito foi preso, em parceria com a Polícia Civil.

“O Nise busca atuar de maneira preventiva nas escolas, mas também atende a casos como esse. O assalto aconteceu quando o professor estava do lado de fora da escola e, prontamente, realizamos nossas atividades e o suspeito foi preso”, ressaltou o coordenador adjunto do Núcleo, Rafael Montenegro.

Trabalho nas escolas

Além do monitoramento diário, outra forma adotada pela Secretaria de Educação para a prevenção de novas ocorrências e para propagar a cultura de paz nas unidades de ensino da rede são as ações de multiprofissionais, como psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, nas escolas, por meio de palestras, roda de conversas, visitas, oficinas.

Para a secretária executiva Pedagógica, da Secretaria de Educação, Arlete Mendonça, o estudante não só precisa de atenção na questão da segurança, mas também de acompanhamento sócio emocional.

"A Secretaria de Educação prima pela atuação do psicossocial, por meio da Coordenação de Atenção à Saúde Psicossocial (CASP). Vamos às escolas, com nossos assistentes sociais, psicopedagogos, para apoiar nossos alunos e servidores. Isso tem nos trazido uma sensação maior de segurança, de maneira geral", avaliou.

Desde abril, atividades neste sentido foram desenvolvidas, promovendo debates sobre saúde mental, cultura de paz e prevenção ao bullying em escolas da rede.

“Buscamos trabalhar também com as famílias, porque essa não é uma questão somente dos alunos. Com o (projeto) ‘Cuidando de si para cuidar dos outros’, levamos nosso material e os nossos profissionais vão para as unidades de ensino com toda comunidade escolar, abordando os aspectos socioemocionais do ser humano”, destacou a gerente da CASP, da Secretaria de Educação, Francilane Mendes.

Outros parceiros

O debate sobre a atuação do Nise tem sido realizado também com diversos setores do funcionalismo público e da sociedade. Nos últimos meses, a sala de atuação do Núcleo foi visitada por membros do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A sala de monitoramento do Nise foi inaugurada na sede da Secretaria de Educação, zona sul de Manaus, pelo governador Wilson Lima, no último dia 20 de abril. A estrutura conta com computadores e telas de monitoramento. As tomadas de decisão do Núcleo se dão via acompanhamento do núcleo, por meio de Sistema Integrado de Monitoramento, interligando as câmeras de segurança das escolas da rede estadual com a inteligência da SSP.

Também visando promover os diálogos sobre segurança nas escolas, a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, participou de uma audiência pública promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), que debateu sobre segurança nas escolas.