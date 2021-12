Vitória da liberdade de imprensa sobre o Grupo Samel: Caso das experiências com proxulatamida

Em razão da perda de prazo, o magistrado local proclamou o desinteresse do grupo em persistir com o feito, e determinou extinta a ação, circunstância que foi informada a Ricardo Lewandowski, relator da Reclamação Constitucional proposta por este Portal de Notícias.

Antes, o Portal do Holanda entrou com uma Reclamação Constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal, medida considerada adequada e relevante pelo Ministro Ricardo Lewandowski.

É o caso de medida judicial que determinou a retirada de matérias relativas as experiências com proxalutamida realizadas pela Grupo Samel no Amazonas para o tratamento da Covid. Agora poderão ser lidas novamente. É que o Grupo Samel deixou de apresentar em juízo confirmação do pedido de tutela no prazo previsto em Lei.

Em tempos de ameaça à democracia, cabe questionar qual o papel dos diversos entes federativos e suas instituições - e não apenas do Executivo (ou dos militares) - nessa conspiração contra um sistema cujo alicerce é a liberdade, o livre trânsito de pessoas, o voto secreto e o compartilhamento de ideias. Soma-se a esses fatores a informação, que é vital : ela esclarece, educa, transforma, edifica. Mas encontra obstáculo no Poder Judiciário, que a pretexto de que não houve apenas informação, mas juízo de valor sobre fatos objetivos, determina a proibição e retirada de matérias jornalísticas, convertendo-se em censor e abrindo caminhos para a desintegração de um valor fundamental: a liberdade.

