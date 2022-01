Moradores ateiam fogo e bloqueiam Torquato Tapajós durante protesto; Vídeo

Moradores do bairro Cidade Nova também protestaram nessa manhã e após a resistência contra a instalação no nono sistema a justiça aprovou uma liminar que suspendeu a execução de Medição Centralizada da Amazonas Energia

Os manifestantes começaram o protesto nas ruas do bairro Parque São Pedro após avistarem veículos da empresa trafegando na localidade. Eles então fecharam a entrada do bairro e depois atearam fogo em pneus e madeiras na área.

