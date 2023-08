Caso Jeff Machado: Justiça decreta prisão preventiva de produtor e garoto de programa

“Relevante ressaltar as declarações do denunciado Jeander, em que admite participação no homicídio de Jefferson e confirma a tentativa de eliminação de provas. A tentativa de influência nas declarações das testemunhas evidencia a necessidade de preservação da fonte testemunhal de prova, com a garantia de um ambiente de tranquilidade, livre de qualquer influência ou temor que certamente seria impossível garantir, senão pela manutenção de sua custódia cautelar”, diz um trecho da decisão.

Os suspeitos de matar o ator Jeff Machado tiveram a prisão convertida em preventiva após a 1ª Vara Criminal aceitar a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga foram presos em junho.

