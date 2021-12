Momento que pistoleiro supostamente contratado pelo dono do supermercado Vitória fica sem máscara

Mas foi em que direção? Percorreu toda a cidade com a placa coberta? Essa é a mesma pergunta repetida, na expansão do tempo. Quantos quarteirões antes ele parou e cobriu a placa ou quantos depois ele descobriu a placa? Havia mais clientes na lanchonete. Foram identificados e ouvidos? Tinham muito a dizer…

O comportamento do criminoso é estranho. Parece que conhece o local. Ele chega e pede para alguém abrir a porta, seguido de dois gestos interessantes: espalma as mãos, o que pode significa que está perguntando por que não poderia entrar ou por que a porta está fechada.

A polícia conseguiu identificar que a placa da moto que conduziu o criminoso até o Café estava coberta. Mas obviamente que ele não transitou fora do perímetro do comércio da vitima com a placa invisível. Em algum momento ao longo da Avenida Ayrão ele parou e a cobriu. Não haveria nenhuma câmera de casa ou comércio na área que flagrasse esse momento? A Polícia não investigou.

Assassinato genro do dono do hospital Santa Júlia pic.twitter.com/TxTbosuiUS

Quando o silêncio representa um segundo assassinato, é preciso jogar pedras e estilhaçar vidraças, expor omissões e despertar da morte o último grito entalado por uma bala. Som que talvez nem seja ouvido. Se perca nos detalhes, assim como os dois homens que estavam na Cafeteria do sargento Lucas Gonçalves e saíram após a entrada do criminoso. Por que ? Quem são eles? Foram ouvidos?

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.