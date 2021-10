Esposa do sargento Lucas recebia ligações anônimas denunciando caso com dona do Vitória

O telefone do militar foi entregue à polícia e a partir daí, outras provas foram sendo encontradas pelos investigadores. Elza está prestes a completar 4 meses de gravidez e tem se resguardado com a família e o filho pequeno, fruto do casamento com Lucas.

Nos diálogos, Ramon também contou sobre as ameaças feitas por Joabson Agostinho Gomes, marido de Jordana. Ele relatava inclusive que tinha medo de morrer e que por isso havia comprado a arma e contratado segurança particular.

Nas conversas, Jordana e a vítima falavam sobre as ameaças e a mulher relatava que tinha sido agredida e expulsa de casa por conta da descoberta do relacionamento.

Contudo, a certeza do caso só veio após a morte de Ramon. Segundo Yuri, depois do crime, Elza encontrou várias mensagens entre Jordana e o sargento e também entre ele e um irmão.

Manaus/AM - Iuri Albuquerque, advogado de Elza Gonçalves, viúva do sargento Lucas Ramon, revelou nesta quarta-feira (29), que a médica já vinha recebendo ligações anônimas relatando que o marido mantinha uma relação extraconjugal, que a mesma havia desconfiado ser com Jordana Freire, dona da rede de supermercados Vitória.

