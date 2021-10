Esposa de dono do Vitória desviava dinheiro de supermercados para dar ao amante, diz polícia

Manaus/AM - Jordana Azevedo Freire, proprietária da rede de supermercados Vitória, não só mantinha um caso extraconjugal com o sargento do Exército e genro do dono do Hospital Santa Júlia, Lucas Ramon Silva Guimarães, mas também desviava dinheiro da empresa.

Segundo a polícia, Joabson Agostinho, marido de Jordana, descobriu que a mulher além de traí-lo, também dava parte do dinheiro ao amante e chegou a confrontar Lucas. O militar decidiu, então, devolver o dinheiro ao empresário: “Lucas Ramon devolveu uma quantia de R$ 200 mil que foi pego por um funcionário do Vitória no Batalhão do Exército onde Lucas trabalhava. Inclusive nós temos fotos desse funcionário pegando a encomenda a pedido da dona Jordana”, explica a delegada Marna de Miranda.

A esposa de Lucas, a médica Elza Gonçalves, confirmou aos investigadores que por várias vezes viu o marido com grandes quantias de dinheiro em envelopes com a logo do supermercado.

A delegada também destaca que após descobrir o caso de Jordana, Joabson chegou a agredi-la fisicamente. As agressões foram relatadas por Jordana à mãe e a irmã.

Mesmo assim, os empresários seguiram com o casamento e a polícia tem indícios de que ambos fugiram juntos ontem à noite. A delegada afirma ainda que Jordana sabia que Lucas iria morrer e se manteve em silêncio, por isso, é apontada como participante no crime.

Lucas foi assassinado com três tiros na cabeça dentro de sua cafeteria no dia 1° de setembro. Um pistoleiro, ainda não identificado, foi contratado por Joabson para cometer o crime.