Donos do Supermercado Vitória estão foragidos após envolvimento na morte de sargento em Manaus

Manaus/AM - Os donos da rede supermercados Vitória, Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, estão foragidos. O casal é suspeito de participar da morte sargento Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, no dia 1º de setembro.

Segundo a delegada Marna de Miranda, o motivo do crime foi uma relação extraconjugal entre Lucas, que era genro do dono do Hospital Santa Julia, e Jordana.

Segundo a delegada, a investigação aponta que Lucas não tinha envolvido com nada ilícito e que Joabson mandou matá-lo ao descobrir que a mulher além de estar envolvida com o sargento teria desviado R$ 200 mil da empresa para dar ao amante.

Para a polícia, Jordana sabia do crime e fugiu com o marido ontem a noite, o que mostra que a operação foi vazada.

O autor do crime ainda não foi identificado, pois a placa da motocicleta usada pelo pistoleiro estava adulterada.

Ainda segundo a polícia, a viúva, Elza Gonçalves, contou em depoimento que viu Lucas com envelopes com a logo do supermercado em casa com grandes quantia em dinheiro.