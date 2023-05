Casa de Praia Zezinho Corrêa terá programação voltada para Marcha para Jesus nesta sexta e sábado

No palco Murilo Rayol, deverão passar cerca de seis grupos musicais das mais diversas denominações evangélicas com apresentações de 30 minutos cada.

De acordo com o pastor Valdiberto Rocha, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), a oportunidade de poder fazer uma prévia da Marcha na Casa de Praia é uma honra muito grande.

O esquenta contará com apresentações de artistas locais do gênero gospel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.