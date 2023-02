Carnaval e Náutica: Brothers curtem noite de festa do líder Cezar

Os brothers poderão se deliciar com frutos do mar e espumante.

A decoração ficou por conta de um cenário de fundo-do-mar com sereias, e um simulador de jet-ski. A festa começou a música "Ai, preto", de L7nnon, Biel do Furduncinho e Bianca. A canção fez Cezar chorar em outra festa do BBB 23.

