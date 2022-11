Carga de pirarucu ilegal avaliada em R$ 97 mil é apreendida no Amazonas

De acordo com o relatório da ocorrência, os policiais iniciaram uma revista de rotina em uma embarcação pesqueira, onde foram encontrados 100 quilos de manta de pirarucu, 490 quilos de diversos tipos de peixes, incluindo espécies que estão protegidas pelo período do defeso, e 18 quilos de carne de quelônio, fato que constitui crime ambiental.

