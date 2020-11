Campanha de prevenção contra influenza segue até dia 30 em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus promoveu um Dia “D” de vacinação para imunizar pessoas de várias idades contra a influenza (gripe), o sarampo e a poliomielite. A ação aconteceu em todas as zonas da cidade neste sábado (7), de 8h às 17h, com a população atendendo ao chamado. O evento marcou o início de uma nova campanha de prevenção contra a influenza, que seguirá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até o dia 30 de novembro.

A vacina oferecida é trivalente, protegendo contra os vírus da Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2), e pode ser tomada por qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade. É importante ressaltar, porém, que quem recebeu a vacina contra a Influenza durante a primeira campanha deste ano, entre os meses de abril e maio, não precisa tomar a dose novamente.

Segundo o titular da Secretario Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, a ampliação da oferta da vacina contra a Influenza só foi possível graças a uma parceria estabelecida com o Instituto Butantan (SP), que repassou para a Prefeitura de Manaus um lote de 56.460 doses da vacina, permitindo a imunização de um público maior.

Conscientização

A população que compareceu aos postos reafirmou a importância da vacinação como forma de proteger a saúde. Para a profissional de serviços gerais Suzyane Tavares Santos, 39, a decisão é simples. “É tomar e poder seguir a vida. Simples assim. Não quero me arriscar a pegar uma doença que eu posso evitar com uma simples vacina. E quem duvida de que ela protege, vai saber mesmo quando a gente tiver a dose contra o novo coronavírus. No meu caso, quero continuar saudável e levando meu dia-a-dia”, afirmou.

O trabalhador autônomo Marcos Antônio dos Santos, 50, também mencionou a pandemia como um fator para buscar a vacina. “Me disseram que ela não protege contra o novo coronavírus, mas que ela ainda assim é muito importante, porque ajuda a evitar outro tipo de gripe – no caso, a influenza –, e, pelo menos pra mim, qualquer reforço que a gente puder receber pra ter uma saúde melhor sempre vai ser muito bom”, explicou.

Continuação

Além da prevenção da influenza, a campanha contra a poliomielite e de multivacinação, que teve início no dia 5/10, foi prorrogada em Manaus até o dia 30 de novembro. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, em especial na imunização contra poliomielite, que prevê a vacinação de mais 52mil crianças.

Estão sendo ofertadas as vacinas BCG, que previne a tuberculose; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastrointerite; Pneumocócica 10, que protege a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Influenza; Varicela; Vacina HPV; Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre amarela.

As vacinas estão disponíveis em 168 pontos de atendimento, e a lista com os endereços pode ser acessada em semsa.manaus.am.gov.br. Ela inclui, também, as 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que funcionam em horário ampliado em Manaus, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h e aos sábados, das 8h às 12h.

UBSs de horário ampliado

Zona Leste

UBS Alfredo Campos, no bairro Zumbi 2;

UBS Dr. José Amazonas Palhano, São José 2;

UBS Maria Leonor Brilhante, bairro Tancredo Neves;

Zona Norte

UBS Áugias Gadelha, na Cidade Nova 1;

UBS Balbina Mestrinho, bairro Cidade Nova;

UBS Major Sálvio Belota, Santa Etelvina;

Zona Sul

UBS José Rayol Dos Santos, bairro Chapada;

UBS Morro da Liberdade, bairro Morro da Liberdade;

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão, bairro Glória;

UBS Leonor de Freitas, na Compensa 2.