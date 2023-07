Campanha de Erradicação do Sub-Registro Civil será realizada nesta sexta em Manaus

Manaus/AM- Será lançada nesta sexta-feira (7), às 9h, a 1ª Campanha de Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento em Manaus, com o objetivo de conscientizar a população manauara quanto a importância do Registro Civil de Nascimento para o exercício completo da cidadania.

O evento será realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor de Freitas, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste, visando atingir, já no primeiro momento de campanha, as gestantes atendidas pela unidade.

Além da fala de autoridades municipais quanto à temática, o lançamento contará ainda com a participação da coordenadora-geral de Promoção da Justiça e do Registro Civil e Nascimento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH), Tula Brasileiro.