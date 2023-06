Câmeras de segurança vão ajudar polícia a identificar suspeitos de furtar lancha do Idam

Manaus/AM- A polícia vai usar imagens das câmeras de segurança do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), para identificar os envolvidos no roubo de uma lancha do órgão no município de Itacoatiara, nessa quarta-feira (14).

A embarcação foi encontrada em um terreno abandonado, sem o motor, após denúncias de populares. Câmeras de segurança do Idam filmaram a ação dos ladrões e a polícia já está em posse das imagens.

No vídeo, os suspeitos arrombam o cadeado do portão, entram com um carro e colocam a lancha em uma estrutura acoplada ao veículo. Em um trecho é possível ver o rosto de um dos envolvidos.

A placa do carro também já foi identificada e as investigações seguem para capturar os ladrões.