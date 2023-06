Calendário para agendamento de castração de cães e gatos é divulgado em Manaus

Manaus/AM- O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já definiu o seu calendário para que os tutores de animais solicitem vagas para os serviços de castração de cães e gatos para o terceiro trimestre de 2023. A programação é organizada a cada trimestre e as vagas são liberadas no sistema para agendamento a cada 15 dias no endereço eletrônico do órgão.

O sistema vai liberar nos dias 30/6 e 14/7 as vagas para a primeira e a segunda quinzena de julho. Para o mês de agosto, o sistema estará aceitando as inscrições nos dias 28/7 e 14/8; para o mês de setembro, a população terá os dias 30/8 e 14/9 para fazer o cadastro de seus animais. O serviço de castração é ofertado gratuitamente.

O diretor do CCZ, Rodrigo Araújo, explica que as vagas são liberadas no sistema a partir das 7h30 nos dias especificados nos calendários, mas os tutores precisam ficar atentos para a necessidade de fazer um cadastramento prévio no site ccz.manaus.am.gov.br, para poder ter acesso à cirurgia de castração.

“O tutor precisa preencher um formulário eletrônico com informações pessoais como nome completo, endereço, CPF, e-mail e número de telefone e informações sobre o seu animal. É importante fazer esse cadastro para poder ter acesso ao agendamento de castração. A demanda costuma ser muito grande para esse serviço, daí a importância de cumprir essa tarefa”, salientou.

A castração pode ser feita em cães e gatos, machos ou fêmeas, com idade mínima de cinco meses, e tem como objetivo o controle reprodutivo, reduzindo o número de animais abandonados nas ruas e diminuindo o risco de transmissão de zoonoses, que são as doenças que podem ser transmitidas dos animais para o ser humano, como a raiva.

Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas pelo Disque Saúde, no 0800 280 8280, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail [email protected].

