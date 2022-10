Buscas por homem desaparecido em queda de ponte na BR-319 chegam ao 8º dia

Manaus/AM – As buscas por João Nascimento Fernandes, chegam ao 8º dia nesta quarta-feira (5), no Rio Curuçá, na BR-319. O homem é a única vítima que ainda segue desaparecida desde o desabamento da ponte no local.

Nessa terça-feira (4), mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Marinha do Brasil vasculharam novamente a área e tentaram resgatar um veículo com carga de 60 toneladas que ainda está no fundo do rio.

Os trabalhos continuam hoje porque a retirada da estrutura é fundamental para ampliar o campo de busca por João.

