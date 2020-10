Bruxismo: conheça as causas e tratamento

As doenças que atingem o cérebro podem causar outros problemas para o corpo. Ansiedade, depressão e estresse, por exemplo, deixam o corpo mais fragilizado e, consequentemente, permitem o aparecimento de complicações. Essa situação afeta até mesmo a saúde da boca.

Muitos não sabem, mas o estresse é a principal causa do bruxismo, hábito de apertar ou ranger os dentes. Isso ocorre porque, para descarregar a tensão, o sistema nervoso sobrecarrega os músculos do rosto.

Doença silenciosa, o bruxismo atua durante o sono. Normalmente, o problema é identificado por uma outra pessoa, que escuta o barulho provocado pelo ranger dos dentes.

Idade

O problema não é exclusividade dos adultos. Ele também atinge crianças, jovens e idosos. Na infância, o bruxismo normalmente está associado à com a troca dos dentes de leite pelos permanentes. Em adultos, além do estresse, o quadro pode ser associado ao mal de Parkinson e, também, ao Alzheimer.

Tratamento

Com a suspeita do problema, é muito importante consultar um dentista para o diagnóstico correto. Normalmente, os profissionais recomendam o uso de uma placa de mordida para solucionar o caso. Essa espécie de aparelho feita sob medida tem a finalidade de manter os dentes de cima e os de baixo separados. Dessa forma, há um relaxamento muscular, seguido de alívio da dor e diminuição do hábito de ranger os dentes.