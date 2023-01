Bruna Griphao desabafa após Larissa escolher Fred para prova do líder

Após a prova que coroou Cara de Sapato como Líder da semana, Bruna Griphao desabafa com o grupo sobre ter sido trocada, já que Larissa decidiu fazer a prova com Fred. Na sala, a atriz ainda reclama sobre não ter sido colocada no VIP pelo lutador de MMA.

"Que raiva que estou, ela me desestabilizou muito. Entrei na prova com uma raiva", diz a atriz.

A sister continua : "Primeiro que veta não sei o quê, veta mais um, aí entra o Fred, porque minha melhor amiga...Já estou ligada na tua".

Em seguida, Bruna também fala sobre ter ficado de fora do VIP. "Ainda tem o Papato que não me bota. Ele é um traíra, porque eu botei ele, mas não me botou. Ainda tem a Domitila", declara.

Larissa diz: "Respira fundo. A vida não é só flores".