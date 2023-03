Bruna chama atenção de Fred: 'Não precisa ser grosso'

O brother se defendeu logo em seguida. "Se isso aqui é ser grosso... Se isso é ser grosso você deve estar com saudade do Facinho, só pode".

Bruna chamou a atenção de Fred Desimpedidos durante uma conversa sobre a reaproximação de Guimê e Ricardo. Ela acusou o ex da Boca Rosa de ter sido grosso com ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.