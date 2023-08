Briga entre esposa de Policial Civil e babá em Manaus pode ter sido motivada por fofoca

Manaus/AM - A briga que terminou com o disparo contra um advogado e a agressão contra uma babá em um condomínio na Ponta Negra, Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (18), pode ter ocorrido porque Jussana de Oliveira, esposa do policial civil Raimundo Nonato, acreditava que a babá estaria a difamando.

De acordo com o boletim de ocorrência, o advogado Ygor de Menezes relatou que as desavenças ocorriam porque Jussana estaria afirmando que a babá do filho dele vinha falando mal dela, o que a trabalhadora negou. As desavenças já estariam ocorrendo há algum tempo, e em outra ocasião Jussana teria ofendido a babá e, supostamente, a impedido de entrar no elevador do prédio.

Na noite do crime, sexta-feira (18), as mulheres começaram a brigar no estacionamento do condomínio; e uma testemunha gravou toda a ação. Nas imagens é possível ver quando o policial Raimundo Nonato incentiva a esposa a agredir a vítima. No entanto, na delegacia, Raimundo disse que estava pedindo que Jussana parasse de bater na vítima.

O advogado ainda contou que viu a cena da varanda do apartamento e desceu para ajudar a funcionária, mas acabou sendo alvo de um disparo de arma de fogo, feito por Jussana. O marido da suspeita afirma que o disparo ocorreu de forma acidental.

Mesmo com o vídeo sendo divulgado nas redes sociais, Jussana negou o crime e disse que só irá falar em juízo.

Ela passou por audiência de custódia, e teve a prisão preventiva decretada, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.