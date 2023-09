Brasileiro que fugiu de prisão nos EUA é capturado após 14 dias de 'caçada'

Ele chegou a se envolver em um tiroteio com moradores de South Coventry e aterrizou a comunidade. Danilo foi condenado à prisão perpétua por assassinar a ex-companheira nos EUA, mas fugiu escalando as paredes da penitenciária no dia 31 de agosto.

As autoridades adiantaram, contudo, que o brasileiro foi pego dentro do perímetro de buscas e que nos dias em que esteve em fuga conseguiu roubar um rifle e uma van.

As buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu de uma prisão em Chester (EUA), chegou ao fim com a captura dele na manhã desta quarta-feira (13), na Pensilvânia.

Your browser does not support the video tag.

