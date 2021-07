Youtuber é preso suspeito de estuprar crianças e adolescentes

O YouTuber de games Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como "RaulZito", foi preso nesta terça-feira (27), em Santa Catarina, acusado de estupro de vulnerável.

De acordo com o Uol, as investigações tiveram início após as mães de duas vítimas procurarem a Polícia Civil para denunciar os abusos. Os casos teriam ocorrido em Niterói, no Rio de Janeiro, e em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo.

Segundo a denúncia, Youtuber entrava em contato com as crianças, que têm entre 10 e 14 anos, por meio de um perfil nas redes sociais e prometia trabalhos, alegando ser contratado de uma emissora de TV. Os alvos do influenciador são atores mirins de teatro, cinema e televisão, com vários trabalhos realizados e em andamento.

Foi pedida a prisão temporária contra o influencer e buscas na casa dele. A polícia acredita que outras vítimas também sofreram abusos de Raulino Maciel.