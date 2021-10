Youtuber de 20 anos morre por complicações da Covid-19

Ela tinha mais de 150 mil inscritos em seu canal do Youtube, onde compartilhava sua rotina como estudante de Odontologia. No Instagram, a jovem somava 51,8 mil seguidores. A última postagem de Luciana foi publicada no dia 9 de setembro.

A youtuber Luciana de Farias, 20, anos morreu em decorrência da covid-19, no último sábado (2), no Rio de Janeiro.

