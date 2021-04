Youtube remove vídeo de Bolsonaro indicando cloroquina para Covid-19

O YouTube excluiu um vídeo do presidente Jair Bolsonaro indicando hidroxicloroquina e ivermectina para o 'tratamento precoce' da Covid-19. No entanto, outros vídeos do presidente sobre o assunto continuam no ar. De acordo com a plataforma, os medicamentos não têm eficácia comprovada contra a doença, por isso, violam regras do site.

Em nota, o Youtube disse que "diversos vídeos estão sendo revisados e podem ainda ser removidos". A exclusão de vídeos que ferem as regras da plataforma não dependem da denúncia de outros usuários. Ainda de acordo com a plataforma, as publicações que possuem oa assuntos abaixo serão removidos.

1. conteúdo que recomenda o uso de ivermectina ou hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19;

2. conteúdo que recomenda o uso de ivermectina ou hidroxicloroquina para prevenção da Covid-19;

3. afirmações de que ivermectina ou hidroxicloroquina são tratamentos eficazes contra a Covid-19;

4. alegações de que há um método de prevenção garantido contra a Covid-19;

5. afirmações de que determinados remédio ou vacinas são uma cura garantida para a Covid-19.