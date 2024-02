Yasmin e Davi tretam após Big Fone no BBB 24

Yasmin, então, começou a se queixar com Wanessa, enquanto Davi continuava falando com a modelo. Ele, então, chamou a atenção dela com um "psiu".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet ficou revoltada com Davi após o brother dar uma pulseira vermelha para ela ao atender o Big Fone do BBB 24 (TV Globo).

