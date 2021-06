Yamaguchi conversou com Bolsonaro sobre cloroquina; médicos estavam divididos

Em depoimento à CPI, Nise Yamaguchi disse que conversou com Jair Bolsonaro sobre a hidroxocloroquina e que afirmou ao presidente que os médicos estavam divididos sobre medicamento.

"Ele na primeira ocasião, ele queria saber o que tinha de dados científicos da hidroxicloroquina. E eu fiz essa reunião a seguir com o Conselho Federal de Medicina para caracterizar o que tinha de científico. A dúvida dele era com relação ao tipo de possibilidade com relação ao que estava acontecendo no mundo", disse.

E continuou: "Ele estava curioso para saber por que o Brasil e a França estavam em contato e queriam também discutir a questão da disponibilidade do medicamento em relação a esse momento tão difícil. O que eu disse para ele é que os médicos estavam divididos e que existia uma discussão com relação à parte científica do medicamento", finalizou.