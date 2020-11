Witzel deixa residência oficial no RJ e volta a morar com a família

O governador afastado do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) deixou o Palácio Laranjeiras, residência oficial do chefe do Executivo, e voltou à casa da família no Grajaú, zona Norte do RJ. A data da mudança não foi informada.



A informação foi divulgada pelo G1. Na quinta-feira (5), o Tribunal Especial Misto decidiu por unanimidade dar prosseguimento ao processo de impeachment de Witzel (PSC). Witzel nega as acusações de irregularidades e desvios na área de saúde.



Além de deixar o Palácio Laranjeiras, ele teve redução de salário em 1/3.



Em nota divulgada nesta segunda-feira (9), Witzel diz que durante todo o período em que ocupou o Palácio Laranjeiras, "o fez seguindo orientações da segurança, em razão do deslocamento, pela proximidade à sede do Governo do Estado, o Palácio Guanabara. Mas jamais deixou de, eventualmente, estar em sua casa, no Grajaú".