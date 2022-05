Whatsapp libera novos recursos e confirma grupos com mais de 500 pessoas

O Whatsapp confirmou nesta quinta-feira (5) que vai permitir grupos com até 512 pessoas. Porém, a mudança só será permitida no Brasil após o fim do período das eleições.

De acordo com a plataforma, as opções de reação às mensagens e o envio de arquivos de até 2 GB já estão disponíveis. Esses novos recursos são liberados na versão mais recente do aplicativo.

Outro recurso que também só será liberado após as eleições é o Whatsapp Comunidades, que foi anunciado em abril. Esse recurso será usado para reunir grupos com interesses semelhantes para administradores alcançarem um maior número de pessoas de uma só vez.