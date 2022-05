Weitraub diz que Bolsonaro não se reelege e que novos escândalos aparecerão

Weintraub, que foi ministro na gestão do atual presidente disse que o governo peca por abandonar valores anticorrupção que defendia no início e por fazer vista grossa aos erros que acontecem entre os líderes.

Em entrevista ao jornal O Globo, o pré-candidato ao governo de São Paulo disse que a situação econômica e política do Brasil deve piorar nos próximos meses prejudicando a empreitada do presidente.

O ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub, deu uma declaração polêmica e afirmou com todas as letras que Bolsonaro não conseguirá se reeleger nas eleições de outubro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.