'Vou pro Paredão sem nenhuma arma', diz Ricardo a MC Guimê no 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo Alface foi do céu ao inferno em dois dias no BBB 23 (Globo). Após vencer com MC Guimê a prova de liderança, o biomédico cedeu o posto para o cantor. Sem imunidade, Ricardo recebeu o Castigo do Monstro após perder a Prova do Anjo para Cezar e Larissa. Assim, Ricardo saiu do VIP.

No quarto Fundo do Mar, MC Guimê foi procurá-lo para conversar, e o biomédico desabafou.

Ricardo: "Não tô preocupado com isso (monstro). Minha preocupação é que eu tô indo pra um Paredão sem nada, sem nenhuma arma"

MC Guimê: "Minha preocupação é que, além disso, a gente tinha se programado pra curtir o VIP e curtir as paradas e você não vai poder"

Ricardo: "Não tô jogando peso em você, você não tem culpa disso. Isso foi uma Prova do Anjo que eu tinha que ter dado meu melhor, acho que realmente demorei lá em cima pra montar. Não tem problema. Só que acho que você podia pensar: 'Pô, meu parceiro...', mas eu sei que outras fitas a gente combinou junto. Meu medo é só ir pro Paredão sem nenhuma arma"

MC Guimê: "Mas você entendeu minha coerência de ficar neutro nisso aí? De coração, fica tranquilo. Quando você for fazer o negócio lá, eu vou colar"