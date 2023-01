'Você tem que pensar nas suas atitudes', diz Bruna Griphao a Gabriel no 'BBB 23'

Gabriel. "Tá bom, mas eu não estava contando com o veto do Sapato".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao deu uma "bronca" em Gabriel e apontou que o comportamento do brother pode prejudicá-lo no BBB 23 (Globo) até entre os próprios aliados. Ela lembrou quando o influenciador foi grosseiro com Larissa durante a última festa.

