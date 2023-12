‘Voa Brasil’: Programa que vai baratear voos será lançado em 2024, diz ministro

O programa “Voa Brasil”, que vai baratear passagens aéreas, será lançado em 2024, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesta segunda-feira (18). A iniciativa havia sido prometida para este ano.

Segundo o ministro, a previsão é que o “Voa Brasil” seja lançado na segunda quinzena de janeiro. “A gente está fechando esse pacote com o governo, estamos combinando com as companhias aéreas, a gente está desenhando quais são os públicos específicos no primeiro momento que farão parte deste programa”.

O anúncio foi dado durante coletiva de imprensa do Governo Federal com companhias aéreas, que tem o objetivo de apresentar a primeira etapa do plano de universalização do transporte aéreo. Segundo o governo, trata-se de um plano de iniciativas para tentar baratear os preços das passagens aéreas.

Lançado em março, o programa promete passagens aéreas a R$200 para determinados segmentos da sociedade brasileira.