Viúvo de Zé Celso faz 'vaquinha' para reformar apartamento que pegou fogo

"Recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, em cada gaveta, armário, estante do apartamento do Zé virou minha missão. Desde que eu pude pôr os pés aqui, eu passo os dias limpando com extremo cuidado, orientado por uma técnica do patrimônio", disse Marcelo nas redes sociais.

Marcelo Drummond, viúvo de José Celso Martinez Corrêa - o Zé Celso, anunciou nas redes sociais que está fazendo uma 'vaquinha' para reformar o apartamento em que vivia com o dramaturgo, no Paraíso, em São Paulo. O imóvel foi atingido por um incêndio que matou Zé Celso há 3 meses.

Your browser does not support the video tag.

