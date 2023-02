Vítimas de chacina em bar foram colocadas em linha de 'fuzilamento', veja vídeo

Imagens da chacina que resultou na morte de sete pessoas em um bar no bairro Lisboa, na cidade de Sinop (MT), mostram que um dos assassinos já chegou atirando contra as vítimas e perseguiu a adolescente de 12 anos que tentou escapar, matando a garota com tiros nas costas no meio da rua.

Momento em que homem desce armado e atira contra as vítimas em bar de Sinop/MT pic.twitter.com/dURfUmV5uK — Babilônia (@babiloniaam) February 22, 2023

O vídeo mostra que primeiro foi o parceiro dele quem desceu do carro armado com uma pistola e rendeu os clientes do bar. Ele encurralou todos em uma parede, como se estivessem em uma linha de fuzilamento.

Em seguida, o segundo criminoso chega com uma espingarda em punho e efetua tiros sequenciais e aleatórios com as pessoas. A adolescente outros dois homens ainda saem correndo e tentam se salvar, mas o criminoso vai para a calçada e dá tiros pelas costas que fazem a menina e um dos homens caírem mortos na pista.

Após o massacre, a dupla ainda volta e rouba o dinheiro que está sobre as mesas e também no bolso de um homem, apenas duas pessoas sobreviveram à chacina.

O motivo da carnificina foi uma disputa em jogos de sinucas e de cartas, nos quais os homens acabaram perdendo dinheiro.