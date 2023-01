Vigilante do STF é preso após participar de atos antidemocráticos no DF

Um vigilante terceirizado do STF (Supremo Tribunal Federal) foi detido após participar de atos de vandalismo, no domingo (8), que culminaram na destruição de prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e da própria Suprema Corte, em Brasília. Ainda não se sabe, porém, se ele atuou na depredação do tribunal nem se repassou informações sobre a segurança da Corte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.