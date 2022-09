Vídeos mostram momento em que paraquedistas caem após rajada de vento

Imagens da câmera acoplada no capacete de uma paraquedista mostram ela passando por cima de prédios quando começa a cair rapidamente. "Tô bem. Meu Deus, meu Deus, obrigada, obrigada", diz a mulher em desespero após cair no chão e perceber que estava bem.

Vídeos mostram o momento em que três paraquedistas caem após serem atingidos por uma rajada de vento, na última terça-feira (6), durante um treinamento para apresentações do 7 de Setembro, no Rio de Janeiro.

