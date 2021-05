Vídeos chocantes mostram queda de avião que explodiu com 3 pessoas no Pará

Três pessoas estavam no monomotor no instante do acidente, duas morreram carbonizadas na explosão e outra morreu ao tentar se salvar pulando do avião antes da colisão. Populares mostram os destroços em chamas e o desespero no local:

Vídeo mostra momento em que avião cai com 3 pessoas no Pará pic.twitter.com/cGGV76Hz1D

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que um avião monomotor explodiu ao cair enquanto fazia voos rasantes no município de Novo Progresso no Pará.

