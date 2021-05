Vídeo: Youtuber negro é violentamente abordado por PM: 'resiste aí pra ver'

Um vídeo de violência policial viralizou neste sábado e está causando revolta nas redes sociais. O youtuber Filipe Ferreira estava gravando conteúdo sobre manobras de bicicleta em uma área ao ar livre, quando foi abordado por um policial militar armado.

O que acontece se você for negro e estiver treinando manobras no parque com sua bike? Não sabe? Veja o que aconteceu hoje na Cidade Ocidental. pic.twitter.com/1fbu4LYL5O — Gabriel Eduardo (@oblogdobiel) May 28, 2021

Nas imagens, é possível ver que enquanto Filipe realiza os movimentos na bike, uma viatura da Polícia Militar se aproxima. Em seguida, um PM sai do carro gritando para ele se afastar e chega na agressividade.

O jovem questiona o motivo da abordagem e o PM saca a arma “Coloca a mão na cabeça”. Em seguida, ele tenta mostrar que não tem nada que o incrimine e mesmo assim é algemado. “Resiste aí para ver o que vai acontecer contigo”, ameaça o policial.



Filipe Ferreira tem um canal no YouTube especializado em ciclismo.

O policial alega que o motivo da prisão foi o jovem não ter obedecido imediatamente a ordem que foi dada. Muitos internautas estão apontando que o homem só foi abordado porque é negro. O caso de violência policial contra negros vem chamando atenção no mundo, e inclusive gerou uma série de protestos nos EUA e no mundo com a morte de George Floyd, sufocado até a morte por um policial branco.

O caso vem repercutindo nas redes sociais, com comentários contra o racismo: “Ser negro no Brasil é exatamente isso aqui. Viver todos os dias na mira do racismo e não saber se estará vivo no dia seguinte”, “O que acontece se você for negro e estiver treinando manobras no parque com sua bike? Não sabe? Veja o que aconteceu hoje na Cidade Ocidental”, foram alguns dos comentários.